Модный дом Armani займется производством санитарных халатов

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Модный дом Armani начнет производство одноразовых санитарных халатов для индивидуальной защиты медиков, занимающихся лечением коронавируса нового типа. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на заявление компании.

К производству халатов будут привлечены все производственные предприятия Armani в Италии, говорится в заявлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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