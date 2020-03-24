Меланья Трамп сделала тест на коронавирус

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья сделала тест на коронавирус, сообщает ТАСС.

Как рассказал политик, первая леди США сделал тест и он оказался отрицательным.

Также ранее стало известно, что анализы Трампа на коронавирус также были отрицательными. Врач президента отметил, что спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у Трампа нет никаких симптомов заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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