Меланья Трамп сделала тест на коронавирус
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья сделала тест на коронавирус, сообщает ТАСС.
Как рассказал политик, первая леди США сделал тест и он оказался отрицательным.
Также ранее стало известно, что анализы Трампа на коронавирус также были отрицательными. Врач президента отметил, что спустя неделю после общения с делегацией Бразилии у Трампа нет никаких симптомов заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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