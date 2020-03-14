Елизавета II отменила запланированные мероприятия из-за коронавируса
Британская королева Елизавета II отменила ряд ранее запланированных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.
Решение 93-летнего монарха продиктовано сложившейся ситуацией. В качестве «разумной меры предосторожности» ее план по посещению мероприятий был перестроен.
Однако королева продолжит проводить в обычном режиме аудиенции с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
«Изменения влияют на дневник королевы в ближайшие недели, а другие события будут пересматриваться на постоянной основе в соответствии с надлежащими рекомендациями», — говорится в заявлении.
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