Елизавета II отменила запланированные мероприятия из-за коронавируса

Британская королева Елизавета II отменила ряд ранее запланированных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

Решение 93-летнего монарха продиктовано сложившейся ситуацией. В качестве «разумной меры предосторожности» ее план по посещению мероприятий был перестроен.

Однако королева продолжит проводить в обычном режиме аудиенции с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.

«Изменения влияют на дневник королевы в ближайшие недели, а другие события будут пересматриваться на постоянной основе в соответствии с надлежащими рекомендациями», — говорится в заявлении.

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