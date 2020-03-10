Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

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Принц Гарри и Меган Маркл во время вручения премий Фонда «Индевор», 5 марта 2020 года Принц Гарри и Меган Маркл во время вручения премий Фонда «Индевор», 5 марта 2020 года
Принц Гарри и Меган Маркл во время вручения премий Фонда «Индевор», 5 марта 2020 года
Paul Edwards/Pool/Reuters

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые ранее отказались от титулов, в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи. Об этом пишет The Sun.

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.

Также мероприятие посетили королева Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Керри Симондс.

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