Меган Маркл рассказала, как защититься от болезней в самолете

Герцогиня Сассекская Меган Маркл рассказала, как можно снизить риск заражения в самолете. Об этом сообщает Daily Star.

Она заявила, что пассажирам следует смазывать внутреннюю часть носа с помощью тампона, на который будет нанесена антисептическая мазь неоспорин.

Жена британского принца Гарри указала на важность такого метода защиты от заболеваний, поскольку риск попадания микробов возрастает при потрескавшейся коже.

«Такое покрытие из неоспорина обеспечит вам двойную защиту», — добавила Маркл.

По ее словам, таким советом с ней поделился голливудский актер Леонардо Ди Каприо.

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