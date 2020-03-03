Gucci отменит показ в США из-за коронавируса
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Итальянский дом моды Gucci отметил показ в США на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что показ должен был состояться 18 мая в Сан-Франциско.
По данным издания, бренд отменил мероприятие в качестве меры предосторожности из-за вспышки коронавируса.
«Решение о новом времени и месте проведения шоу будет объявлено позже, когда ситуация с коронавирусом прояснится», — сообщили в доме моды.
Там добавили, что сейчас Gucci думает пострадавших во всем мире.
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