В Лондоне подозревают короновирус у школьников, с которыми учатся дети принца Уильяма

Четверо учеников лондонской школы, где учатся принц Джордж и принцесса Шарлотта, находятся в карантине из-за подозрений на наличие коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

В настоящее время эти дети ожидают результатов анализов.

Отмечается, что по меньшей мере 13 школ по всей Великобритании закрыты из-за опасений распространения вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.