Принц Гарри вернулся в Великобританию без супруги и сына
Принц Гарри прибыл в шотландский Эдинбург без супруги Меган Маркл и сына Арчи. Об этом сообщает издание OK.
Известно, что это первый визит принца в Великобританию после того, как он и его семья уехали в Канаду.
Издание отмечает, что внук британской королевы прибыл в Эдинбург на поезде. Одет он был достаточно скромно, — в синие джинсы и черную куртку.
Предполагается, что Меган Маркл вернется в Великобританию через несколько дней.
Эдинбург принц Гарри посетил для участия в саммите по природоохранному туризму Travalyst.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
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