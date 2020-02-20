Нью-йоркский колледж моды обвинили в расистском шоу
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Нью-йоркский колледж моды извинился после того, как один из модных показов студентов-модельеров колледжа был назван расистским. Об этом сообщает «Би-би-си».
Уточняется, что моделям было предложено выйти на подиум с накладными ушами, губами и густыми бровями.
После этого афроамериканская модель Эми Лефевр рассказала в сети, как не хотела носить «явно расистские» вещи на показе данной коллекции.
Модель также извинилась «за любой вред и боль», который могла принести кому-либо, участвуя в данном шоу.