Нью-йоркский колледж моды обвинили в расистском шоу

Нью-йоркский колледж моды извинился после того, как один из модных показов студентов-модельеров колледжа был назван расистским. Об этом сообщает «Би-би-си».

Уточняется, что моделям было предложено выйти на подиум с накладными ушами, губами и густыми бровями.

После этого афроамериканская модель Эми Лефевр рассказала в сети, как не хотела носить «явно расистские» вещи на показе данной коллекции.

Модель также извинилась «за любой вред и боль», который могла принести кому-либо, участвуя в данном шоу.