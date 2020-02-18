Названа нация с самыми некрасивыми в мире мужчинами

Ирландцев назвали самыми безобразными мужчинами в мире. Об этом сообщает издание Mirror, ссылаясь на сведения сайта знакомств BeautifulPeople, в России известного как «Клуб красивых людей».

Как уточняется, для регистрации на сайте необходимо выложить свои фотографии, а представители противоположного пола оценят внешние данные нового пользователя и примут решение о «допуске» к «Клубу красивых людей».

Так самыми частыми причинами отказа являются слишком крупный нос, полнота или чрезмерная худоба, плохая кожа, обилие волос на теле или, наоборот, жидкие волосы.

Отмечается, что только 6% одиноких ирландских парней успешно прошли голосование, что является худшим показателем среди всех национальностей. Согласно рейтингу BeautifulPeople, ирландцы оказались самыми уродливыми мужчинами на планете.