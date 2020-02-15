Люди готовы рискнуть жизнью ради удачных селфи, показал опрос

Исследование показало, что 41% людей рисковали своей безопасностью ради удачных селфи. Об этом сообщает The New York Post.

Согласно опросу компании, специализирующейся на аксессуарах к мобильным телефонам, половина людей готова встать на край скалы ради идеальной фотографии. Еще треть опрошенных заявила, что посещали живописные места только ради снимков, а 4% признались, что подвергали опасности другого человека ради хорошего снимка.

Отмечается, что экстремальные фотографии делали 61% мужчин и 38% женщин. При этом, 11% респондентов получали травмы при попытке сделать селфи.

В опросе принимали участие 2023 человек — 999 женщин и 1024 мужчины.

Уточняется, что опрос был проведен спустя семь месяцев после исследования, которое показало, что от опасных селфи люди погибают чаще, чем от нападения акул.

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