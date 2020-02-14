Поездка Бориса Джонсона на Карибы спровоцировала скандал

Отдых британского премьер-министра Бориса Джонсона на Карибских островах спровоцировал скандал. Об этом сообщает Business Insider.

Ранее премьер отправился на Карибы со своей девушкой Кэрри Саймондс, чтобы встретить там Новый год.

Поясняется, что парламент Великобритании требует от Джонсона объяснить, кто стал спонсором дорогого отдыха.

После того, как информация об этом попала в прессу, политик заявил, что данная поездка является подарком его друга и спонсора консервативной партии Дэвида Росса.

Однако представитель Росса опроверг слова Джонсона.

По данным издания, теперь премьер-министру предстоит держать ответ перед общественностью, иначе в отношении него будет организовано расследование.