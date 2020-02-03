Меган Маркл призналась, что одна из ролей ей досталась обманным путем
Супруга британского принца Гарри актриса Меган Маркл заявила, что в 2015 году ей пришлось пойти на обман ради роли в одном из сериальных проектов. Об этом пишет The Sun.
Она уточнила, что речь идет о кастинге телевизионного шоу «Форс-мажоры».
По словам Маркл, на отборе она сообщила, что имеет членство в Гильдии киноактеров США, хотя на самом деле это не так.
Как заверила актриса, солгав тогда, она ощутила себя настоящей мошенницей.
До этого Маркл заключила контракт с компанией Disney, согласно которому она будет озвучивать персонажей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Без титулов и денег: королева решила судьбу Гарри и Меган
— Персонаж Меган Маркл не появится в «Короне» —Меган Маркл заключила контракт с Disney