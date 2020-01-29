WSJ узнала о возможной продаже бренда Victoria's Secret

Газета The Wall Street Journal рассказала о том, что основатель и гендиректор розничной компании L Brands Inc. Лесли Векснер может покинуть свой пост.

Источники СМИ также рассказали, что глава компании, которой принадлежит сеть магазинов белья Victoria's Secret, может ее продать полностью или частично.

Кроме того, несколько источников наоборот выразили мнение, что Векснер не будет уходить в отставку.

Уточняется, что Лесли Векснер находится на своей должности с 1963 года, в котором компания и была основана.

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