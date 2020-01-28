Эко-активисты осудили Викторию Бекхэм за сумку из кожи крокодила

Дизайнер Витория Бекхэм была осуждена активистами по защите прав животных за то, после того, как ее заметили с сумкой из крокодильей кожи за $20,8 тыс. Об этом сообщает Mirror.

Отмечается, что дизайнер была замечена с сумкой на неделе на Неделе моды в Париже, где она была со своим мужем Дэвидом Бекхэмом.

Осуждении Бекхэм связано с тем, что ранее она заявляла, что ее косметическая линейка Victoria Beckham Beauty не будет тестироваться на животных, а одежда ее марки будет производиться без использования натурального меха и шкур.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Принц Гарри поссорился с Бекхэмом из-за его жены

— Одни убытки: муж спасает бренд Виктории Бекхэм