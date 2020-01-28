Эко-активисты осудили Викторию Бекхэм за сумку из кожи крокодила
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Дизайнер Витория Бекхэм была осуждена активистами по защите прав животных за то, после того, как ее заметили с сумкой из крокодильей кожи за $20,8 тыс. Об этом сообщает Mirror.
Отмечается, что дизайнер была замечена с сумкой на неделе на Неделе моды в Париже, где она была со своим мужем Дэвидом Бекхэмом.
Осуждении Бекхэм связано с тем, что ранее она заявляла, что ее косметическая линейка Victoria Beckham Beauty не будет тестироваться на животных, а одежда ее марки будет производиться без использования натурального меха и шкур.
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