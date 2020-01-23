Жан-Поль Готье провел свое последнее модное шоу

Французский дизайнер Жан-Поль Готье провел последнее модное шоу после сообщения о завершении карьеры в отрасли. Об этом пишет People.

Шоу состоялось в парижском театре Шатле и началось оно с «похорон». Модели в черных готических нарядах подошли к гробу и открыли крышку. Внутри него находилась другая манекенщица в белом платье с пышными рукавами.

В шоу были представлены известные образы из коллекций прошлых лет: образ Мадонны в 90-х с бра-конусом, костюм в перьях и «секс-куклы» и т.д.

Готье пригласил для участия в показе: Пэрис Джексон, Ирину Шейк, Карли Клосс, Джиджи и Беллу Хадид, Винни Харлоу и других звезд.

Жан-Поль Готье начал свою карьеру в модном доме Пьера Кардена. Первую собственную коллекцию он создал в 1976 году. К 1981 году разработал фирменный провокационный стиль, принесший ему признание. Модельер во многом определил облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов.

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