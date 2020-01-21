Sky: принц Гарри и Меган Маркл пригрозили засудить папарацци за фото из Канады

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл пригрозили судом папарацци, которые не будут уважать их право на личную жизнь после переезда в Канаду. Об этом сообщает Sky News.

По данным Sky News, пара сделала данное заявление через своих адвокатов.

Уточняется, что причиной предупреждения стали снимки, сделанные во время прогулки Меган Макрл в парке на Ванкувере. На фото она прогуливается с восьмимесячным сыном Арчи и двумя собаками.

По словам адвокатов пары, фотографии были сделаны без разрешения супруги принца Гарри.

Пара также утверждает, что фотографы практически поселились перед въездом на частную территорию, где находится их дом, и пытаются сделать кадры того, что происходит внутри жилища.

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