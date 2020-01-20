Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевского титула

<img src="//img.gazeta.ru/files3/403/12567403/AP_18315641943334-pic905-895x505-53815.jpg">

Британский принц Гарри рассказал, что решение отказаться от исполнения королевских обязанностей, печалит его, передает Sky News.

Он отметил, что со своей супругой Меган Маркл надеялся продолжать служить королеве, Содружеству наций, своим военным ассоциациям.

«Но без финансирования со стороны государства. К сожалению, это было невозможно», — заявил Гарри.

Он подчеркнул, что такое развитие событий «вызывает большую печаль».

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы и деньги королевской семьи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

— Елизавета II благословила принца Гарри и Меган Маркл на выход из королевской семьи

— Без титулов и денег: королева решила судьбу Гарри и Меган