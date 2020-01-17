Редкий изумруд стоимостью $55 тысяч нашли в Свердловской области

Редкий изумруд стоимостью $55 тысяч обнаружен на Мариинском прииске в Свердловской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Камень был обнаружен на глубине 260 метров, его вес оставляет около 0,5 кг. По цвету изумруд относится к первой категории, по сорту – ко второй, подчеркнули в пресс-службе.

Находкой, по словам представителей предприятия, заинтересовался Гохран России.

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