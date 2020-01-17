Пэрис Хилтон начала вести кулинарное шоу на YouTube

Американская актриса Пэрис Хилтон опубликовала на своем YouTube-канале первый выпуск своего кулинарного шоу «Cooking with Paris» («Готовим с Пэрис»).

Отмечается, что в первом шоу Хилтон решила поделиться с поклонниками рецептом лазаньи.

Кроме того, в процессе готовки актриса делится своими кулинарными секретами и хитростями.

Пользователи сети неоднозначно оценили появление звезды в новом амплуа.

«Не думаю, что она когда-либо готовила в своей жизни», «Наверняка она потом выбросит это в мусорное ведро или скормит своим собакам», — написали в комментариях.