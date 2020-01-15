Меган Маркл впервые показалась на публике после отказа от королевских привилегий

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Меган, герцогиня Сассекская Меган, герцогиня Сассекская
Меган, герцогиня Сассекская
AP

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл первый раз вышла в свет после принятого совместного с принцем Гарри решения об отказе от королевских полномочий и отъезда из Великобритании. Об этом информирует Daily Mail.

Так, она направилась в один из женских кризисных центров Ванкувера. Туда Маркл добралась на гидросамолете.

Как уточняется, целью ее визита было оказание поддержки, улучшение настроения в центре, а также обсуждение проблем женщин в обществе.

Сначала Маркл попала в объективы телекамер в одном из районов Ванкувера, затем фотография с гостьей появилась на странице организации в Facebook. На ней Маркл стоит в окружении восьми девушек.

До этого герцог и герцогиня Сассексские объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей, после чего Меган Маркл покинула Великобританию.

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