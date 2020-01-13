Times рассказала о русском владельце дома Маркл и принца Гарри

Газета The Times рассказала о том, что владельцем дома, в котором принц Гарри и Меган Маркл провели Рождество и Новый год, является российский бизнесмен.

Отмечается, что особняк Mille Fleurs находится в Канаде в провинции Британская Колумбия.

Так источниками данной информации стали соседи близлежащих домов, а также агент по недвижимости, который осуществил сделку по продаже в 2014 году. По словам некоторых собеседников, владельцем является миллиардер Юрий Мильнер, чье состояние оценивается в $3,6 млрд. Однако представительница бизнесмена отрицает факт собственности особняком как самим предпринимателем, так и другими членами семьи и его компаниями.

Уточняется, что продюсер из Канады Дэвид Фостер, рассказал, что он помог Мильнеру арендовать особняк, а сейчас свел герцога и герцогиню Сассекских с владельцем Mille Fleurs. По его словам, хозяином дома является его знакомый, чье имя он не может разгласить.

Как добавляет Times, по документам недвижимость принадлежит компании Towner Bay Country Club, которая держит в секрете истинные имена владельцев собственности.

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