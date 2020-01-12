Елизавета II созвала совещание, где обсудят решение принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II созвала на 13 января совещание, посвященное решению принца Гарри и его супруги Меган Маркл отойти от исполнения королевских обязанностей и стать финансово независимыми от королевского дома. Об этом сообщает CNN.

По данным издания, это будет первая встреча старших членов королевской семьи после того, как Гарри и Меган объявили, что они - вопреки желанию королевы - отступят от своих королевских обязанностей, стремясь к финансовой независимости, и разделят свое время между Великобританией и Северной Америкой.

По словам источника, на встрече в поместье королевы Сандрингем будут присутствовать Елизавета II, принц Чарльз, принц Уильям и принц Гарри. Ожидается, что Меган также приедет на встречу из Канады.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Принц Гарри и Меган Маркл начнут независимую от королевской семьи жизнь

— Елизавета II расстроилась из-за решения принца Гарри и его жены отказаться от статуса

— Обратно в Голливуд: Меган Маркл устроилась в Disney