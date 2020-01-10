Принца Гарри и Меган Маркл хотят поскорее отстранить от королевских дел

Источник в Букингемском дворце рассказал, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны отойти от королевской семьи в ближайшие дни, а не недели. Об этом пишет Sky News.

Как отметил источник, персоналу дворца было поручено ускорить процесс, который позволит паре отступить от своих постов старших членов королевской семьи.

«Ожидается, что это займет дни, а не недели», — подчеркнул источник.

Он добавил, что королева Елизавета II и другие члены королевской семьи были «ранены» решением Гарри и Меган опубликовать личное заявление об отказе от королевских обязанностей.

Ранее Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от своих королевских обязанностей. При этом супруги заверили, что продолжат поддерживать королеву, однако хотят больше времени проводить с сыном в Северной Америке.

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