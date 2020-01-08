Умерла испанская инфанта донья Пилар

Умерла инфанта донья Пилар де Бурбон, герцогиня Бадахосская, старшая сестра короля Испании Хуана Карлоса, сообщает РИА «Новости».

Мария дель Пилар Альфонса Хуана Виктория Луиса Игнасия де Тодос лос Сантос умерла на 84-м году жизни. Ее госпитализировали с хроническим бронхитом.Она страдала от онкологии, в феврале она перенесла операцию.

Отмечается, что за несколько часов до смерти ее посетили Король Хуан Карлос и королева София.

Пилар была внучкой короля Испании Альфонса XIII. После замужества она лишилась права наследования престола. Ее супруг герцог Луис Гомес-Асебо умер в 1991 году от рака. У герцогини пятеро детей.