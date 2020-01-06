Жена Джастина Бибера призналась, что устала от оскорблений поклонников Селены Гомес

Жена канадского певца Джастина Бибера модель Хейли Болдуин заявила в своем Instagram, что устала от негативных комментариев, которые пишут ей поклонники американской певицы Селены Гомес.

Она призналась, что любит общаться с людьми и старается открыться и показать, что чувствует. По ее словам, ей очень больно от того, что общество не видит ее настоящей.

Болдуин добавила, что социальные сети – это рассадник жестокости по отношению друг к другу, где люди прибегают к ненависти и оскорблениям.

«Мне очень больно от того, что люди постоянно сравнивают тебя с другими, делают поспешные выводы и предположения. Больно не соответствовать определенным стандартам… этот список можно продолжать и продолжать», — написала модель.

Джастин Бибер встречался в Селеной Гомес с 2011 по 2013 год. В 2017 году пара решили возобновить отношения, однако это было безуспешно.

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