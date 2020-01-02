Принц Уильям учредил международную премию за решение экологических проблем

Герцог Кембриджский, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон учредили международную премию, которая будет присваиваться за решение острых экологических проблем. Об этом сообщает ТАСС.

Первая награда под названием Earthshot («земной прорыв») будет присуждена в 2021 году.

Как отмечается на официальной странице премии, ее учредители вдохновлялись примером американской космической программы «Аполлон».

Известно, что ежегодно награды будут присваивать пятерым людям или организациям, которые смогут создать прорывные решения для решения проблем в области природозащиты и борьбы с изменением климата.

Отмечается, что премию смогут получить ученые, активисты, экономисты, лидеры, правительства, банки, предприятия, города и страны.

Earthsho будет присваиваться в период с 2021 года по 2030 год.