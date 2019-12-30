Плюс-сайз модель Эшли Грэм показала откровенное фото во время беременности

Известная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм, которая находится на последнем месяце беременности, опубликовала в Instagram откровенное фото.

Отмечается, что на снимке Грэм запечатлена полностью обнаженной. Она стоит на коленях, выгнув спину, ее голова запрокинута назад.«Готова сдаться» гласит подпись под фотографией.

Пользователи социальной сети с восхищением встретили публикацию модели. «Женское тело так красиво! Особенно во время беременности», «Она потрясающе красива и великолепна», «Женщина — воин», — писали подписчики.

Уточняется, что Грэм ожидает рождения сына в начале 2020 года.

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