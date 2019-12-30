Захарова назвала любимым новогодним блюдом салат из свеклы и орехов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне новогодних праздников рассказала о своем любимом блюде. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, больше всего из блюд, которые можно увидеть на праздничном столе, она любит салат из свеклы и орехов.

До этого Роспотребнадзор посоветовал россиянам быть осторожными с новогодними салатами, поскольку их неправильное хранение может привести к отравлению.

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