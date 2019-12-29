Названы полезные и вредные свойства красной икры
Названы полезные и вредные свойства красной икры, передает РИА «Новости».
По словам врач-гастроэнтеролога Гузель Евстигнеевой, употребляя красную икру, человек получает комплекс жирорастворимых витаминов — А, D, Е, К. Кроме того, продукт содержит йод, калий, кальций и фосфор.
Также пользу красной икры отметила Ведущий научный сотрудник лаборатории спортивной антропологии и нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ирина Кобелькова. Она добавила, что икра содержит высокую концентрацию белка.
Отмечается, что икра имеет высокое содержание омега-3 жирных кислот, которые предотвращают целый ряд заболеваний – от сердечно-сосудистых до репродуктивных.
Однако чрезмерное употребление красной икры может привести к понижению иммунитета, гипертонии, инсульту и ускоренному старению. Это связано с количеством соли в икре — в 140-граммовой банке икры содержится ее суточная норма.
Специалисты рекомендуют есть икру небольшими порциями, не злоупотребляя продуктом.
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