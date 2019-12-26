Малышева поделилась, как не потолстеть после новогодних праздников

Телеведущая Елена Малышева поделилась, как сохранить фигуру после новогодних праздников. Об этом она рассказала в программе «Жить здорово» на Пером канале.

По словам Малышевой, алкоголь может стать одной из главных причин появления «лишних» килограмм.

Она посоветовала в бокал с водой добавлять немного вина, если захочется себя побаловать. Ведущая также порекомендовала избегать жирных блюд.

Одна из участниц телепередачи посоветовала половину тарелки заполнять зеленым салатом.

От переедания также могут спасти жевательная резинка и лед, который можно грызть, чтобы подавить чувство голода.

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