Психологи рассказали, какие подарки не стоит дарить детям

Психологи рассказали, что детям не стоит дарить гаджеты, так как они не позволяют формировать у детей волевые и творческие качества. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам кандидата психологических наук, доцента МГППУ, старшего научного сотрудника отдела психолого-педагогической экспертизы Центра прикладных психолого-педагогических исследований Елены Абдулаевой, лучше «вживую» помогать переживать какие-то моменты, подбирать по цвету осенние листья или готовить торты.

Специалист считает, что ребенок может пользоваться смартфоном в редких случаях, например, если он играет в сложную логическую игру, которая подходит ему по возрасту.

«Заметим, что лидеры IT-индустрии в Кремниевой долине своих детей ограждают от гаджетов бескомпромиссно и обучают в школах, где много непосредственного ручного труда и искусств », — отметила Абдулаева.

Психолог считает, что создать во взрослой жизни что-то необычное сможет лишь тот человек, который и в детстве творил.

«Незаметный игровой плен противоречит развитию самостоятельности, собственных сил – творческих, волевых, которые в самый чувствительный период своего становления блокируются», — сказала Абдулаева.

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