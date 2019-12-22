Принц Гарри в костюме Санта-Клауса поздравил детей-сирот с Рождеством

Британский принц Гарри перевоплотился в Санта-Клауса и поздравить с Рождеством детей-сирот, родители которых служили в армии Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

«У вас всех впереди волшебное будущее и сказочное Рождество», — сказал он.

В видеообращении герцог Сассекский отметил, что страна никогда не забудет дети, ни их родственники никогда не будут забыты.

Он призвал ребят понять, что они часть одной большой семьи, сообщества, которое всегда будет их поддерживать.

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