Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года
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Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, цветом 2020 года будет синий.
Васильев предложил женщинам одеться на праздник в платье данного цвета с подкладными плечами.
В свою очередь мужчинам он порекомендовал облачиться в синий пиджак или надеть бабочку.
«С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе», — добавил Васильев.
Отмечается, что ранее исследовательский и информационный центр по цвету Pantone определил «классический синий» в качестве главного цвета 2020 года.