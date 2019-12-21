Александр Васильев посоветовал наряд для празднования Нового года

Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев посоветовал наряд, в котором можно встретить Новый год. Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, цветом 2020 года будет синий.

Васильев предложил женщинам одеться на праздник в платье данного цвета с подкладными плечами.

В свою очередь мужчинам он порекомендовал облачиться в синий пиджак или надеть бабочку.

«С белой рубашкой будет выглядеть потрясающе», — добавил Васильев.

Отмечается, что ранее исследовательский и информационный центр по цвету Pantone определил «классический синий» в качестве главного цвета 2020 года.