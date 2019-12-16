Названы самые популярные мировые достопримечательности в 2019 году

Стали известны самые популярные достопримечательности мира в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Trip Advisor.

На первом месте оказался Колизей, который расположен в Риме. Следом за ним идет музей в Париже – Лувр, в котором находится «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.

Третью строчку рейтинга заняли музеи Ватикана, где можно увидеть Сикстинскую капеллу.

Статуя Свободы в Нью-Йорке встала на четвертую строчку списка. Пятерку лидеров замкнула Эйфелева башня, построенная около Марсового поля в Париже.

Кроме того, в список вошли собор Святого Семейства в Барселоне, дом Анны Франк в Амстердаме, Французский квартал в американском Новом Орлеане, площадь Сан-Марко в Венеции.