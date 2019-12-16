Королевская семья Британии ищет SMM-щика

Королевская семья Британии объявила конкурс на поиск специалиста по цифровым коммуникациям. Вакансия опубликована на LinkedIn и сайте Букенгемского дворца.

В описании вакансии указана зарплата 45–50 тыс. фунтов стерлингов ($60-66 тыс.) в год.

Кандидат будет заниматься освещением деятельности королевской семьи, а также «улучшать цифровое присутствие» ее членов на медиарынке.

Работать новому специалисту предстоит в «динамичной команде», репутация и влияние будут в его работе на первом месте.

Масштабы работы станут самой большой наградой, обещают во дворце.