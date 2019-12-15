В Кремль доставили главную новогоднюю елку
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Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что праздничное дерево будет установлено на Соборной площади 23 декабря.
Елка ранее была срублена в Московском учебно-опытном лесничестве в Можайском округе Подмосковья.
Уточняется, что общероссийская новогодняя елка, в которой примут участие около шести тысяч детей, пройдет в Кремле 25 декабря.
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