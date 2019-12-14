Круглые очки Джона Леннона продали на аукционе

Круглые очки британского музыканта Джона Леннона были проданы на аукционе. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Уточняется, что аксессуар был куплен за 137,5 тыс. фунтов (почти $183 тыс.).

Отмечается, что Леннон получил очки, когда готовился к роли в фильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну» в 1966 году. Спустя время они стали ассоциироваться с образом музыканта.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Яйца всмятку»: Дэнни Бойл рассказал о мире без The Beatles