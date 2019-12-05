Зеленский попал на обложку Time
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Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Украинскому лидеру посвящена заглавная статья следующего номера Time, который выйдет 16 декабря. Материал под названием «Человек посередине» посвящен роли Зеленского в деле об импичменте президента США Дональда Трампа, а также трудностям в отношениях России и Украины.
В анонсе статьи говорится, что украинский президент «оказался между Путиным и Трампом».
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