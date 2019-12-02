Самого популярного YouTube-блогер мира обокрали

Дом популярного YouTube-блогера Феликса Чельберга, известного как PewDiePie, ограбили. Об этом рассказала его жена Марзия в историях в Instagram.

По ее словам, неизвестные обокрали их пока никого не было дома. Злоумышленники вынесли около 90% всех дорогих вещей из дома, включая драгоценности и коллекционные предметы, которые девушка собирала несколько лет.

Марзия добавила, что находится в шоке от случившегося и не может в это поверить. Она и ее муж заявили, что не знают, кто бы мог их ограбить и знали ли злоумышленники, что это дом YouTube-блогера.

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