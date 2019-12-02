Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании

Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких. Об этом она написала в своем Instagram.

Она заявила, что, по словам медиков, ей осталось жить семь месяцев. О каком именно заболевании идет речь, блогер не уточнила.

Сама Дума считает причиной заболевания «годы самокритики, сомнений в себе, стресса и диет». Она также отметила, что после того, как узнала о диагнозе, она пересмотрела свои взгляды на жизнь.

«Я вдруг перестала заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь», — написала блогер.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мирослава Дума извинилась за гомофобные высказывания

— Запад нас не понимает: россиянки опозорились в Париже