Мирослава Дума рассказала о смертельном заболевании
Блогер и героиня светской хроники Мирослава Дума рассказала об обнаруженном у нее смертельном заболевании легких. Об этом она написала в своем Instagram.
Она заявила, что, по словам медиков, ей осталось жить семь месяцев. О каком именно заболевании идет речь, блогер не уточнила.
Сама Дума считает причиной заболевания «годы самокритики, сомнений в себе, стресса и диет». Она также отметила, что после того, как узнала о диагнозе, она пересмотрела свои взгляды на жизнь.
«Я вдруг перестала заниматься беготней и поняла, как сильно я люблю жизнь, как прекрасен наш мир и как сильно я хочу остаться здесь», — написала блогер.
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