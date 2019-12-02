Экс-жена бывшего короля Малазии рассказала о поступившей угрозе жизни сына

Бывшая супруга экс-короля Малазии Мухаммада V Оксана Воеводина рассказала о поступившей в адрес ее новорожденного сына смертельной угрозе. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что неизвестная женщина в октябре отправила на телефон ее отца сообщение, в котором говорила, что сыну Воеводиной и Мухаммада V может угрожать смертельная опасность.

С женщиной встретилась подруга Мисс Москва. В ходе разговора неизвестная заявила, что предотвратить опасность можно, если Воеводина отзовет иск по алиментам к бывшему мужу, а также перестанет давать комментарии СМИ.

После этого экс-жена Мухаммада V подала заявление в полицию, а сама вынуждена была уехать из Москвы и скрыться.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — «Мисс-Москва» потребовала у экс-короля Малайзии более 700 млн рублей после развода

— Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»

— Русская жена малайзийского экс-короля оставила новорожденного сына