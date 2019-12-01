Зять испанского короля попросил отпустить его на Новый год из тюрьмы

Зять короля Испании Филиппа VI, муж его сестры инфанты Кристины Иньяки Урдангарин, находящийся в заключении после приговора о мошенничестве на миллионы евро, подал прошение отпустить его на свободу на новогодние каникулы. Об этом сообщает «Российская газета».

Уточняется, что испанское государство дает подобное право заключенным, у которых есть маленькие дети. Так, на время с семьей им может быть предоставлено до 36 дней в год.

Комиссия рассмотрит прошение Урдангарин, учитывая, что осужденный сейчас работает волонтером в центре для инвалидов.

Супруг инфанты Кристины отбывает срок за то, что он и его партнер Диего Торрес занимались отмыванием денег, проводя спортивные мероприятия.

Суд позволил Урдангарину самому выбрать место отсидки, и он выбрал женскую тюрьму рядом с Мадридом, чтобы иметь возможность чаще видеться с семьей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коррупция и охота на слонов: главные скандалы испанских королей

— Зять короля Испании прибыл в женскую тюрьму для отбывания наказания