Из бюджета Украины выделили 150 млн гривен фонду супруги Порошенко

Из украинского государственного бюджета выделят 150 млн гривен (около 402 млн руб.) в 2020 году на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу Минкультуры страны Владимир Бородянский.

Кроме того, госбюджет предполагает выделение госагентству по вопросам кино 800 млн гривен (2,1 млрд руб.).

Министр выразил надежду, что финансы общественного вещателя также будут задействованы в кинопроизводстве.

«Плюс мы надеемся, что общественный вещатель также будет активным игроком на рынке и также деньги общественного вещателя будут задействованы в изготовлении сериалов, в первую очередь», - подчеркнул Бородянский.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Жена экс-генпрокурора Украины сложила полномочия в Раде

— Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко