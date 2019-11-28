Первую в России новогоднюю елку зажгут в Якутске 1 декабря в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии», говорится на официальном портале республики. С Якутии начинается эстафета «Новогодняя столица России».

Зажигать главную елку республики будут на площади Орджоникидзе. В мероприятии поучаствуют сказочный персонаж, воплощение Якутского Властелина холода Чысхаан и Дед Мороз.

С Якутии начинается эстафета «Новогодняя столица России». Чысхаан передает всероссийскому Деду Морозу символ холода, привезенный из самого холодного места северного полушария «Полюса холода» – Оймякона, рассказали организаторы фестиваля.

В рамках этого зимнего праздника, который проходит с 25 ноября по 1 декабря, также проведут конкурс «Строганина-2019». Правила очень просты: участникам необходимо быстрее всех настрогать рыбу и красиво ее подать. Среди ведущих ресторанов Якутии проведут конкурс на лучшее национальное блюдо.

Участники фестиваля также посоревнуются в создании снежных и ледовых скульптур в рамках конкурса «Бриллианты Якутии». Кроме того, организованы спортивные состязания по северному многоборью «Игры народов севера». Спортсмены будут соревноваться в следующих дисциплинах: тройной прыжок, метание аркана, прыжки через нарты, стрельба из лазерной винтовки и перетаскивание мешка с рыбой.