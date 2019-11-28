Принц Эндрю принимал во дворце массажистку педофила Эпштейна

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, фигурирующий в скандальном деле о торговле несовершеннолетними финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, нарушил правила безопасности в Букингемском дворце, тайно проведя массажистку Эпштена в свою спальню. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Моник Джаннеллони, которая в 2000 году работала массажисткой, она приходила во королевский дворец в июне того года.

Она обратила внимание, что при входе и выходе ее не обыскивала охрана.

Женщина работала массажисткой у Эпштейна, и именно его помощница Гислейн Максвелл порекомендовала услуги Джаннеллони принцу.

Среди ее клиентов была и сама Максвелл, которую обвиняют в заманивании девушек в сексуальное рабство к Эпштейну.

Эпштейна задержали в июне по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. Позже принца Эндрю обвинили в дружбе с финансистом-педофилом. 20 ноября герцог Йоркский заявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий из-за данного скандала.

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