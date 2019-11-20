Журнал Maxim назвал самую сексуальную россиянку

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Модель Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год Модель Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год
Модель Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год
Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной России супермодель и актрису Ирину Шейк. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Отмечается, что она получила первое место в рейтинге уже второй год подряд. Свои голоса Шейк отдали 2458 читателей.

Как известно, всего в рейтинге значится сто российских знаменитостей.

Сообщается, что второе место досталось актрисе Любови Аксеновой (2382 голоса). Замкнула тройку певица Ольга Серябкина (2632 голоса).

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