Журнал Maxim назвал самую сексуальную россиянку

Мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной России супермодель и актрису Ирину Шейк. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.

Отмечается, что она получила первое место в рейтинге уже второй год подряд. Свои голоса Шейк отдали 2458 читателей.

Как известно, всего в рейтинге значится сто российских знаменитостей.

Сообщается, что второе место досталось актрисе Любови Аксеновой (2382 голоса). Замкнула тройку певица Ольга Серябкина (2632 голоса).

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