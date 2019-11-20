Журнал Maxim назвал самую сексуальную россиянку
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Мужской журнал Maxim признал самой сексуальной женщиной России супермодель и актрису Ирину Шейк. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания.
Отмечается, что она получила первое место в рейтинге уже второй год подряд. Свои голоса Шейк отдали 2458 читателей.
Как известно, всего в рейтинге значится сто российских знаменитостей.
Сообщается, что второе место досталось актрисе Любови Аксеновой (2382 голоса). Замкнула тройку певица Ольга Серябкина (2632 голоса).
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