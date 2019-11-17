Меган Маркл до сих пор не получила британское гражданство

Жена принца Гарри Меган Маркл до сих пор не получила гражданство Великобритании. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на друга герцогини Сассекской.

По его словам, Маркл отмечает, что это медленный процесс.

Согласно законам страны, подать заявление на получение гражданства можно спустя три года после заключения брака с гражданином Великобритании.

Уточняется, что на данный момент Маркл имеет американское гражданство.

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