Семью Кардашьян раскритиковали за бросание еды друг в друга

Фанаты обвинили семью Кардашьян в расточительности за драку, в ходе которой члены семьи кидались едой, сообщает Daily Mail.

Для нового эпизода шоу «Семейство Кардашьян» была снята сцена с масштабной дракой в доме Хлои Кардашьян, в ходе которой звезды проекта бросались друг в друга едой. Видеозапись была опубликована в Instagram Хлои, после чего под постом появились негативные комментарии от фанатов.

Пользователи социальной сети обвиняли семейство в неуважительном отношении к менее обеспеченным людям. Комментаторов возмутило, что в условиях процветающего в некоторых странах голода Кардашьян позволяют себе разбрасывать еду.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Без права на выход: как сестры Кардашьян стали заложницами шоу

— Ким Кардашьян рассказала про самый страшный момент в своей жизни

— Канье Уэст раскритиковал платье Ким Кардашьян за сексуальность