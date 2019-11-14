Семью Кардашьян раскритиковали за бросание еды друг в друга
Фанаты обвинили семью Кардашьян в расточительности за драку, в ходе которой члены семьи кидались едой, сообщает Daily Mail.
Для нового эпизода шоу «Семейство Кардашьян» была снята сцена с масштабной дракой в доме Хлои Кардашьян, в ходе которой звезды проекта бросались друг в друга едой. Видеозапись была опубликована в Instagram Хлои, после чего под постом появились негативные комментарии от фанатов.
Пользователи социальной сети обвиняли семейство в неуважительном отношении к менее обеспеченным людям. Комментаторов возмутило, что в условиях процветающего в некоторых странах голода Кардашьян позволяют себе разбрасывать еду.
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