Новый император Японии поужинает с богиней солнца

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Новый император Японии Нарухито примет участие в ритуальном пире с богиней солнца в рамках празднования его интронизации, сообщает CNN.

С момента официального вступления на Хризантемовый трон в мае 2019 года император проводит серию церемоний и ритуалов. Отмечается, что традиционный ужин с богиней солнца часто подвергается критике, так как нарушает конституционное разделение религии и государства.

На пир были приглашены около 700 человек, в числе которых премьер-министр страны Синдзо Абэ, однако гости не будут допущены к самому ритуалу.

Японист Джон Брин рассказал, что император проведет около шести часов с богиней солнца в двух разных залах, которые будут сожжены после церемонии.

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